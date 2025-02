L’infermeria si svuota. Pronti per Civitanova

Buone nuove dall’infermeria, per l’Ancona che ieri pomeriggio al Dorico ha ripreso gli allenamenti in vista del derby di domenica a Civitanova. Boccardi non s’è allenato: i medici, dopo la tac negativa seguita all’episodio avvenuto al Del Conero al termine del primo tempo contro il Teramo, gli hanno dato 48 ore di riposo assoluto, ma il difensore dovrebbe poter riprendere gli allenamenti con la squadra già da oggi. Ieri allenamento differenziato per Pecci, uscito in anticipo dal campo domenica scorsa, ma dovrebbe trattarsi solo di una contusione e il giocatore dovrebbe essere pienamente recuperato già nei prossimi giorni. Torna a disposizione anche Varriale che ha scontato il proprio turno di squalifica. Quanto ad Alluci, che è sceso in campo contro il Teramo per uno spezzone di partita, avrà tutta la settimana per tornare vicino alla miglior condizione e ritrovare il suo posto in squadra nel prossimo derby.

Lo stesso si può dire per Rovinelli: le assenze di quest’ultimo, di alluci e di Varriale hanno pesato, nella sfida contro il Teramo, intanto però l’Ancona, pur in una giornata da dimenticare in fretta, ha messo in mostra le qualità di un giocatore come Gianelli che a centrocampo potrebbe riuscire a portare un contributo importante, da qui alla fine della stagione. Proprio come Varriale in attacco, settore dove i dorici hanno la necessità di sfruttare diverse alternative per far fronte a ogni tipo di situazione e di partita. E il coefficiente di difficoltà della prossima non è proporzionato a quello che dice la classifica: i risultati dell’Ancona nei derby regionali, infatti, sono stati altalenanti. Dieci derby finora, con cinque vittorie per i biancorossi, un pari e quattro sconfitte.

Media punti 1,60 a partita, esattamente come quella tenuta dai dorici nel resto del campionato. Verrebbe da dire, insomma, che i derby siano partite come le altre, per l’Ancona. Che però li ha vinti soprattutto in trasferta – Fermo, Ascoli e Castelfidardo – e che in trasferta non perde dalla partita di San Benedetto dello scorso 3 novembre. Dall’altra parte la Civitanovese in casa ha raccolto finora una sola vittoria, quella con il Sora dello scorso 1 dicembre. Sembrerebbero numeri in favore dell’Ancona, insomma, ma domenica scorsa la Civitanovese ha pareggiato a Fossombrone al 47esimo minuto della ripresa, proprio quando l’Ancona buttava via la sfida al Teramo. Dorici avvertiti: "Le partite finiscono quando arbitro fischia" avrebbe detto Vujadin Boskov.

Giuseppe Poli