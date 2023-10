L’inferno di Gagliardi. Mirabile visione in sala

Il docufilm "Mirabile Visione: Inferno" del regista e produttore jesino Matteo Gagliardi dopo il lungo tour promozionale in presenza in 35 città (durato da febbraio a giugno), da ieri è uscito in 200 sale cinematografiche. Si tratta di un evento nazionale patrocinato del Ministero della Cultura e della Società Dante Aligheri. Ad Ancona al Multiplex Giometti sarà proiettato oggi e domani, a Senigallia al Gabbiano il 9-10-11 ottobre, a Jesi al Giometti Cinema l’11 ottobre. Presto sarà proiettato anche a Fabriano. Il docufilm è una rilettura attuale e visionaria della Commedia di Dante Alighieri con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza, ricolorate e animate digitalmente e abbinate a immagini che spaziano dal reportage alla finzione. "E’ già in atto – spiega Matteo Gagliardi - anche una ampia partecipazione delle scuole anche grazie all’imminente circolare del Ministero dell’istruzione, che ne consiglierà la visione, e ad Agis scuola, che lo ha inserito nel catalogo 20232024". L’opera cinematografica ha ottenuto il patrocinio del Ministero della cultura. Per informazioni: www.mirabilevisione.it