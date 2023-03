L’inflazione rallenta la corsa Ancona quarta città meno cara Ma 1837 euro in più a famiglia

Caro vita e inflazione? Ad Ancona i rincari pesano meno rispetto alla stragrande maggioranza delle altre città italiane visto che il capoluogo si è classificato al quarto posto nazionale tra le città meno care secondo la classifica dell’Unione nazionale consumatori. Un ottimo piazzamento che conferma il trend virtuoso che negli ultimi mesi ha visto Ancona resistere più di altre città al rialzo dei prezzi e al conseguente aumento della spesa media per le famiglie.

Guardando la classifica nel dettaglio in testa alla top ten delle città meno rincarate d’Italia troviamo Potenza dove l’inflazione pari a +6,5% si traduce nella minor spesa aggiuntiva, equivalente, in media, a 1284 euro su base annua, che sale a 1398 euro per una famiglia di 3 persone. Al secondo posto Reggio Calabria, dove il rialzo dei prezzi del 7,9% determina un incremento di spesa annuo pari a 1475 euro per una famiglia tipo, +1803 euro per una famiglia di 3 componenti. Sul gradino più basso del podio delle città più risparmiose, Catanzaro che con +8% ha una spesa supplementare pari a 1494 euro annui per una famiglia media, ma che arriva a 1826 euro per una da tre. Ancona ha visto a febbraio un rialzo dei prezzi di +7,8% che determina un incremento di spesa annuo pari a 1837 euro per una famiglia tipo, segue poi Campobasso (+8,6%, +1925 euro), al 6° posto Bari (+9,5%, +1997 euro), poi Napoli (+8,6%, +2016 euro), Cagliari (+9,7%, +2189 euro) e Aosta (+7,4%, pari a 2649 euro). Chiude la top ten delle virtuose Parma (+7,6%, +2314 euro). Lo scorso giugno Ancona risultava al terzo posto della classifica nazionale stilata dall’Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati dell’inflazione resi noti da Istat. Ma se 9 mesi fa per le famiglie della nostra provincia in media erano stati spesi 1332 euro in più rispetto al 2021, con un tasso di inflazione pari a + 6,7%, ecco che l’aumento è stato costante e inarrestabile. Le città più care d’Italia risultano essere Milano dove il rialzo dei prezzi del 9,9% determina un incremento di spesa annuo pari a 3.213 per una famiglia di 3 componenti e Bolzano, dove l’inflazione è pari al +9,3% che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva equivalente a 3.261 euro per una famiglia di 3 persone. La città con inflazione più alta d’Italia risulta essere Genova (+11%) con una stangata pari a 3.095 euro per un nucleo di 3 persone e +2.398 per una famiglia media. Nello stesso periodo dello scorso anno gli indici dei prezzi al consumo avevano evidenziato rialzi maggiori per Acqua, Energia elettrica e combustibili (+ 26,1% rispetto al 2021), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+ 6,2%), Trasporti (+ 10,7%), Istruzione (+ 3,9%).