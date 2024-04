L’influenza di Catullo sulle poesie dialettali di Franco Scataglini. Parola agli studiosi

Appuntamento domani alle 21 alla biblioteca la Fornace di Moie per parlare dell’autore anconetano Franco Scataglini, morto trent’anni fa e considerato uno dei maggiori poeti dialettali del Novecento italiano, e del suo rapporto con Catullo. Mirko Donninelli, dottorando in scienze dell’antichità alla Normale di Pisa, presenterà una scoperta proprio sul rapporto di Scataglini coi classici, in particolare con Catullo. La serata sarà accompagnata dalle letture dei testi dei due poeti, a cura di Diego Mela.