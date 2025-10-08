L’influenza preoccupa: "Vaccini sopra la media. Ma ancora non basta"

di Sara FerreriVaccinazione antinfluenzale: Ancona sopra la media nazionale, ma ancora necessaria una sensibilizzazione capillare soprattutto per i cittadini over 65. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato i dati relativi alla copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2024-2025 che hanno mostrato segnali contrastanti. A livello nazionale, la copertura complessiva nella popolazione generale si è attestata al 19,6%, in leggero aumento rispetto al 18,9% dello scorso anno, ma più basso di tre punti ad esempio rispetto alla vicine Umbria e Toscana. Tra gli ultra 65enni, target prioritario della campagna, la copertura è stata del 52,5%, di poco inferiore rispetto al 53,3% del 2023-2024. Nella Provincia di Ancona, i dati mostrano risultati incoraggianti: la copertura nella popolazione generale ha raggiunto il 21 per cento, con 99.407 dosi somministrate. Più alto anche il dato degli ultra 65enni, che si attesta al 54,6%, un valore superiore alla media nazionale (52,5%) e rispetto all’anno precedente nella stessa Ast di Ancona.

"I numeri della nostra provincia sono certamente migliori rispetto alla media nazionale – osserva Daniela Cimini, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast Ancona – ma dobbiamo rincorrere l’obiettivo di copertura negli anziani fissato a livello internazionale. La nostra priorità sarà continuare a lavorare per ridurre questa distanza, con campagne di informazione e con una offerta vaccinale sempre più capillare e accessibile". Il dipartimento di prevenzione ribadisce che la vaccinazione antinfluenzale "resta uno strumento fondamentale per proteggere le persone più fragili e ridurre l’impatto delle sindromi respiratorie sui servizi sanitari".

"Proteggersi dall’influenza – aggiunge Cimini – non significa solo evitare qualche giorno di febbre e malessere. Per chi ha più di 65 anni, per chi soffre di malattie croniche o per i più piccoli, significa prevenire ricoveri e complicanze anche gravi. Serve un ulteriore sforzo – conclude Cimini – Dobbiamo far crescere la consapevolezza che vaccinarsi non è soltanto una scelta individuale, ma un atto di responsabilità verso l’intera comunità. Tutti i vari attori come Ministero della Salute, Regioni, medici, operatori sanitari, televisione, giornali devono accogliere questo invito a promuovere le campagne di prevenzione. Nel prossimo mese di ottobre verrà avviata la Campagna antinfluenzale 2025-2026. L’obiettivo dell’Ast Ancona sarà quello di raggiungere il livello di copertura più alto possibile".