L’Informabus ha chiuso: "Presto un nuovo appalto"

Informabus chiude, per ora, dopo la scadenza dell’appalto, ma l’assessore ai servizi sociali rassicura che nel giro di pochi giorni tornerà operativo. Intanto un capitolo che arriva a una sua conclusione. "Oggi pomeriggio abbiamo parlato d’azzardo, come sfida e vivere il rischio. Un ragazzo ci ha detto: ‘Vorrei capire perché mi piace così tanto vivere l’attesa del vincere o del perdere’. E qualche sera fa invece abbiamo parlato del crescente bisogno di servizi di prossimità; più vicini alle persone, più vicini alla città". Sono stati questi gli ultimi due post pubblicati sulla pagina social di Informabus, il servizio di Unità di strada del Comune di Ancona, rispettivamente venerdì scorso e il 21 agosto. Nella tarda mattinata di ieri, all’improvviso, la pagina ufficiale ha mostrato una schermata rossa con in mezzo una scritta che non lasciava margini di fraintendimento: "Il servizio Informabus Ancona è stato sospeso. Questa pagina non produrrà più aggiornamenti". Stiamo parlando del camper che da tantissimi anni fornisce un prezioso e irrinunciabile servizio di informazione e prevenzione su alcool, sostanze stupefacenti, mts (malattie trasmissibili sessualmente), gioco d’azzardo e dipendenze tecnologiche. Tantissime, al di là dei servizi ordinari sul territorio, le iniziative svolte in passato, ad esempio la serie di incontri in collaborazione con il Consultorio di Ancona curatore del progetto @affaridicuore.ancona nato nel 2017. Una volta appresa la notizia, o meglio visto quel post così estremo abbiamo cercato di capire cosa stesse accadendo, in particolare se si fosse trattato dell’ennesima clonazione di un profilo. La realtà era diversa ed è stato lo stesso assessore comunale ai servizi sociali, Manuela Caucci, a confermare la notizia della chiusura di quell’esperienza, ma soltanto in forma temporanea: "L’appalto è scaduto – spiega l’assessore Caucci al Carlino – ma da tempo siamo al lavoro per quello nuovo. Abbiamo tante idee e la volontà di migliorare il servizio attraverso un progetto ben preciso. Abbiamo deciso di separare Informabus da Informagiovani e gestiremo separatamente i due servizi con l’assessorato alle politiche giovanili. Intanto nel giro di qualche giorno saremo in grado di rimettere il servizio Informabus in strada con un contratto valido fino alla fine del 2026 quando scatterà il nuovo servizio. L’obiettivo? Rendere più itinerante il servizio in città, non solo in centro, ma in tutti i quartieri e nei borghi".