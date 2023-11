L’Informagiovani ora cambia sede: "Impossibile restare in quella vecchia"

L’Informagiovani cambia sede e si sposta nei locali di via Frediani 8, a stretto contatto con gli uffici Comunali delle politiche giovanili. A dirlo, è l’assessore Marco Battino: "Resta, ovviamente invariato il servizio ma lavoriamo per essere sempre più efficaci ed efficienti, sia nel contatto con i giovani, a cui questa Amministrazione riserva un’attenzione particolare, sia con la dovuta attenzione alle condizioni di fruibilità per gli utenti e di lavoro degli addetti. La vicinanza con gli uffici ci consentirà di creare una squadra ulteriormente potenziata, dedicata alle politiche giovanili, in cui i tecnici del servizio e il team di esperti dell’Informagiovani potranno sicuramente avere una collaborazione fruttuosa, ottimizzando competenze e risorse nell’interesse dell’utenza". Con lo spostamento nei nuovi locali si risolverà anche il grave problema della climatizzazione della sede di via Buoncompagno. "Un problema – spiega l’assessore – che abbiamo ereditato dalla vecchia amministrazione. Il grave malfunzionamento degli impianti, con costi altissimi di riparazione, rendeva difficili le condizioni li lavoro e di permanenza nei locali: troppo caldo d’estate e troppo freddo d’inverno".