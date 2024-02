L’Informagiovani trasferito in via Frediani: "Così accompagniamo i ragazzi nel futuro" Il nuovo sede dell'Informagiovani in via Frediani 8 offre servizi pubblici e gratuiti per i giovani, come informazioni su lavoro, formazione e altro. Aperto tutti i giorni, l'obiettivo è sostenere i giovani nella loro crescita personale. Inoltre, è attivo il servizio 'Book club' per promuovere la lettura mirata.