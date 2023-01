"L’informazione deve sempre dire la verità Le parole possono diventare come bombe"

di Claudio Desideri "Oggi nel drammatico contesto di conflitto mondiale che stiamo vivendo è quanto mai necessario l’affermarsi di una comunicazione non ostile". Parole queste di Angelo Spina, Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, nel messaggio inviato ieri a tutti gli operatori dell’informazione e della comunicazione nel giorno in cui ci celebra la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Per l’occasione il Vescovo, accompagnato da Marino Cesaroni, direttore di Presenza, ha voluto far visita alla sede di Ancona de Il Resto del Carlino per incontrare la redazione. Un incontro cordiale e piacevole nel corso del quale Spina ha rivolto parole di apprezzamento al giornale per lo stile nel fare informazione e per il ruolo svolto dal quotidiano nella comprensione della vita della città. Per l’occasione l’abbiamo intervistato. Monsignore, oggi si festeggia il patrono dei giornalisti. Quale informazione è necessaria ai tempi che stiamo vivendo? " Una informazione puntuale, rigorosa, profonda. Che tenga presente il binario della verità e della carità. Dire tutta la verità ma con garbo e gentilezza senza mentire e nel rispetto, altrimenti le parole possono divenire delle bombe che esplodono e creano guerra". Molte professioni come quelle del medico, dell’insegnante, del vigile del fuoco, sono definite una...