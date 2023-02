"L’informazione e la cultura alla base della loro crescita"

"Sostenere l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla lettura dei quotidiani e stimolarli sui temi d’attualità. Avvicinare i giovanissimi alla lettura del giornale li aiuta a diventare cittadini più consapevoli’.

Parole dell’ingegner Giancarlo Cogliati, Ad di Api Raffineria spa di Ancona.

Una realtà economica importante come l’Api deve essere vicina al mondo della scuola, magari in previsione di future scelte professionali dei ragazzi?

"Essere vicini al mondo della scuola significa mettersi in gioco e rispondere a due domande fondamentali. Come educare i ragazzi al futuro? Come supportarli attivamente nella realizzazione di un progetto di vita personale e professionale? I ragazzi di oggi devono affrontare e farsi carico di una grande trasformazione socio-economica. Hanno alle spalle la recente pandemia, forse non ancora risolta e, attorno a loro, la guerra in Ucraina, le grandi sfide del surriscaldamento globale, la tutela dell’ambiente e della sostenibilità, le emergenze legate al degrado, al disagio giovanile. Non ultima la disastrosa alluvione che ha colpito il territorio, rispetto alla quale non si poteva restare indifferenti: ci siamo immediatamente attivati sostenendo l’Istituto d’Istruzione Superiore Padovano Corinaldesi di Senigallia e la Scuola dell’infanzia di Serra de’ Conti, spoglia di qualsiasi attrezzatura dopo l’ondata distruttiva".

L’informazione ‘professionale’ è ancora necessaria nell’era di internet e delle fake news?

"Etica, responsabilità e deontologia devono restare alla base del giornalista in qualunque forma si esprima. Nel mondo ormai rivoluzionato dell’informazione i nuovi mass media continueranno a crescere, ma spero e credo che la presenza del giornale classico, cartaceo o meno, con gli evidenti apporti di informazione che solo i giornalisti professionali e capaci possono dare, sia insostituibile e debba e possa rimanere".

Un consiglio ai giovani che partecipano all’iniziativa?

"E’ soprattutto importante capire che l’informazione e la cultura sono alla base della loro formazione personale e del carattere oltre a quella professionale. Il consiglio? In mezzo ai così tanti stimoli porsi sempre in modo critico e verificare sempre la fonti delle informazioni che ci raccontano di un evento e del nostro mondo. Penso, infine, che solo la cultura li aiuterà a scegliere la strada giusta e razionale scevra da posizioni ideologiche anche verso lo sviluppo delle energie del futuro".