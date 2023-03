Lingua nera in spiaggia "Sono detriti vegetali"

Materiale organico spiaggiato sull’arenile, è scontro tra maggioranza e opposizione. Il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile nei giorni scorsi aveva sostenuto che il materiale organico provenisse dai fossi, oggetto di pulizia. "Da lontano sembrava una enorme chiazza di petrolio che andava da Cesano a Marzocca, decisa a scaricarsi in spiaggia. Oppure una lingua nera e sottile di alghe che galleggiava verso riva seguendo il flusso delle onde – spiega Campanile -. Quando è spiaggiata, ci si è resi conto che non di petrolio o di alghe si trattava ma di detriti vegetali tagliuzzati minuti, provenienti probabilmente dalla pulizia dei fossi (e del fiume?) perché una quantità così grande e di questa tipologia non può essere un fatto naturale". Un fenomeno che si era verificato anche nel 2017, quando le tonnellate di rifiuti erano 8 mila, nonostante non si fosse verificata alcuna alluvione: allora si era parlato di un evento anomalo. Una tesi diversa quella sostenuta dall’assessore Elena Campagnolo: "I rifiuti che stiamo raccogliendo dalla spiaggia provengono dalla vallata della notte del 15 settembre – afferma – Siamo sicuri di questo perché così è accaduto anche nel 2014 quando il mare per mesi, anzi anni, continuò a riversare sull’arenile quantità enormi di rifiuti che la fiumana riversò nell’Adriatico".