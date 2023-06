L’inizio dell’impero tv "Berlusconi comprò da mio padre Alceo la prima emittente"

di Raimondo Montesi

Se n’è parlato a livello locale e nazionale. In televisione e sui giornali. L’impero televisivo di Silvio Berlusconi ha origine in un ‘acquisto’ che parla marchigiano. In ballo c’è nientemeno che la nascita di Canale 5, che vede affiancati uno all’altro i nomi di Alceo Moretti e Silvio Berlusconi. Entrambi uomini di comunicazione e di sport, seppur in modo diverso, entrambi capaci di guardare ‘oltre’. A raccontare la storia, non certo inedita ma sempre meritevole di essere ricordata, è Giorgio Moretti, figlio di Alceo, che ne ha seguito le orme.

Tutto nasce da Telebiella, la prima emittente televisiva privata italiana, fondata nel 1971, che, ricorda Moretti, "poteva andare in onda solamente via cavo". Dopo di lei arriva Telemilanocavo. "Mio padre entrò in società con Giacomo Properzj, allora presidente della Provincia di Milano, e nacque Telemilanocavo, che aveva i suoi studi a Milano 2, quartiere costruito da Berlusconi. Properzj parlò a mio padre di questo imprenditore innovativo, ‘avanti’. Il progetto non prevedeva l’installazione di antenne su tutti i condominii del quartiere, che invece fu interamente cablato grazie ad un’unica antenna. Bastava attaccare una spina, e tutte le famiglie residenti potevano collegarsi alla nuova televisione".

E’ qui però che la storia prende una svolta decisiva, soprattutto per Alceo Moretti. "Mio padre – spiega Giorgio Moretti – doveva andare all’estero per motivi di lavoro, ed era impossibilitato a seguire da fuori il progetto della nuova televisione. Allora non c’erano le videoconferenze e tutti gli strumenti tecnologici di comunicazione che abbiamo oggi. Di conseguenza decise di vendere Telemilanocavo. Papà allora era presidente della FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, nel cui Consiglio c’era il manager Franco Moccagatta. Fu lui a dirgli che avrebbe parlato della cosa con un giovane imprenditore, Silvio Berlusconi".

Il resto è storia. Il futuro Cavaliere fiuta l’affare, Dopo pochi mesi Telemilanocavo diventa Telemilano58, e poi Canale 5. E’ il primo passo della creazione di un impero mediatico che dura ancora oggi. Ma che rapporto ebbero Moretti e Berlusconi in seguito? "Per qualche anno Berlusconi mandò a mio padre doni come regalistica anziendale, ad esempio a Natale. E’ quello che faccio anche io oggi con i miei clienti". Naturalmente i destini dei due personaggi furono diversi, se non altro per il ruolo politico che molto tempo dopo, nel 1994, Berlusconi cominciò a rivestire in Italia. Ma, come ricorda con orgoglio Moretti, "mio padre fu un precursore in molti campi". E qualcuno potrebbe chiedersi: chissà come sarebbero andate le cose se Alceo avesse deciso di tenersi la ‘sua’ tv privata, o di ‘condividerla’ con il Cavaliere. Risposta impossibile, naturalmente.