Lino Secchi si è candidato alla presidenza nazionale della Fci

Il presidente del comitato regionale Marche della Federazione Ciclistica Anconetana, Lino Secchi, si candida a presidente nazionale della stessa federazione. Le elezioni ci saranno domenica 19 gennaio 2025. Secchi è originario di Monte San Vito, ha 73 anni, sposato con due figli e cinque nipoti. Il ciclismo lo segue sin da quando era giovane. Era ad Imola nel 1969 a vedere Vittorio Adori vincere il mondiale strada. È socio del Pedale Chiaravallese dalla sua fondazione che risale al 1969. Secchi ha ricoperto il ruolo di presidente della stessa società dal 1985 al 1989. Un’esperienza lunga nel settore del ciclismo dove è stato consigliere del comitati provinciale di Ancona per quattro anni, dal 1985 al 1988.

Nel 1989 viene nominato commissario del comitato provinciale Fci di Ancona per essere eletto poi presidente provinciale. Un incarico che ha ricoperto fino al 1993 quando è poi diventato presidente del comitato regionale. Secchi è stato anche vicepresidente nazionale della Fci fino al 2009. Nel 2012 è ritornato alla presidenza regionale. Questo incarico si concluderà per lui il 14 dicembre prossimo. Extra ciclismo Secchi è stato anche consigliere comunale di Monte San Vito, assessore, nel Cda di Anconambiente e altre cariche in ambito amministrativo.