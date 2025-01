L’Inrca premiato con il Bollino Azzurro

Dopo i Bollini rosa, l’Inrca è stata premiata con un Bollino azzurro nei giorni scorsi a Milano. A ritirare la targa il dottor Marco Della Bella, direttore dell’Urologia Inrca. Il premio, valido per gli anni 2025 e 2026, certifica le strutture ospedaliere impegnate nella promozione della medicina di genere e in prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie maschili. In particolare, il riconoscimento è stato attribuito per l’attenzione alla salute uroandrologica. Gli ospedali premiati rappresentano un modello virtuoso, capace di migliorare la qualità della vita dei pazienti e sensibilizzare la popolazione maschile.