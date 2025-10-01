L’"Insalatiera" in mostra. Il mitico trofeo a Senigallia

Arriva a Senigallia un pezzo di storia dello sport, italiano e mondiale. La Coppa Dsvis vinta dalla Nazionale Italiana del Capitano Filippo Volandri nel settembre 2024 a Malaga, in Spagna, grazie alla squadra composta da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, è infatti in esposizione gratuita al Circolo Tennis del Vivere Verde di Senigallia da ieri, martedì 30 settembre, a oggi, mercoledì 1° ottobre, fino alle ore 16. Si tratta del proseguo del tour della Coppa, che la Federazione ha scelto di mostrare ai circoli di tutta Italia: la leggendaria "Insalatiera", premio per la squadra vittoriosa di quella che è la massima competizione mondiale a squadre maschile del tennis (nonché la più antica di tutti gli sport di squadra, prima edizione nel 1900), al momento è in Italia quale Paese detentore: gli azzurri metteranno in palio la Coppa a novembre, a Bologna, dove si giocheranno le Final Eight dell’edizione 2025. La Davis è arrivata qualche giorno fa nelle Marche, al Tennis Club di Ancona (24-26 settembre), per poi spostarsi all’AT Tolentino (29-30 settembre) e ieri e oggi al Tennis Team Senigallia, nel quartiere Vivere Verde, fino alle 16 odierne. Dalle 18 di oggi e fino a domani mattina, giovedì, alle 9, ultimo atto al Circolo Tennis Porto San Giorgio, dove la Davis arriva direttamente da Senigallia.

La scelta della Federazione Italiana Tennis e Padel di portare la Davis Cup direttamente nei circoli testimonia la volontà di celebrare questo successo là dove la disciplina vive quotidianamente. Particolarmente significativa la partecipazione delle scolaresche, che hanno avvicinato i giovani a un pezzo di storia sportiva del nostro Paese: l’Italia aveva vinto la Davis soltanto nel 1976, in Cile, prima di incidere il suo nome nella celebre "Insalatiera" per due volte consecutive, nel 2023 e nel 2024.

L’iniziativa guarda già al futuro: dal 18 al 23 novembre Bologna ospiterà la fase finale della Coppa Davis 2025, dove l’Italia di Sinner e compagni cercherà il tris consecutivo contro Austria, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Argentina, Germania e Spagna. Nei quarti gli azzurri di Capitan Volandri affronterano l’Austria, un avversario abbordabile: il tabellone è composto in modo da mettere di fronte l’Italia di Sinner e la Spagna di Alcaraz soltanto in finale, e si tratterebbe di un atto conclusivo pronto a fare la storia. Di certo, dopo il viaggio della Coppa in questi giorni tra Ancona, Tolentino, Senigallia e Porto San Giorgio, saranno tantissimi gli sportivi che anche dalle Marche si recheranno a Bologna per tifare per gli azzurri e spingerli a un tris da leggenda, per giunta per la prima volta davanti al pubblico di casa.

Andrea Pongetti