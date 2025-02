L’insediamento del nuovo vescovo. Tutti a piedi verso la Cattedrale

Manca poco più di un mese all’arrivo nella Diocesi di Jesi del nuovo vescovo monsignor Paolo Ricciardi. Una commissione presieduta dal vescovo monsignor Gerardo Rocconi, nominato amministratore apostolico dalla Santa Sede, ha predisposto il programma del pomeriggio di sabato 29 marzo, giorno dell’insediamento ufficiale. Monsignor Ricciardi arriverà al Santuario della Madonna delle Grazie alle 16 per un momento di preghiera e un incontro con i giovani.

A seguire sarà accolto in piazza Pergolesi dal sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, in presenza dei sindaci dei Comuni della Diocesi e delle autorità. Alle 16.45 tutti i presenti si avvieranno a piedi lungo il Corso Matteotti fino a piazza Federico II per l’ingresso in Cattedrale dove, alle 17.30, si svolgerà la Santa messa di inizio del Ministero pastorale del vescovo Paolo, introdotta dall’amministratore apostolico monsignor Gerardo Rocconi e presieduta dal vescovo monsignor Ricciardi. Il saluto al vescovo Gerardo, invece, si terrà martedì 25 marzo alle 19 in Cattedrale, durante la preghiera dei secondi vespri dell’Annunciazione. Un programma ancora in fase di definizione, cui seguiranno dettagli logistici sui parcheggi in città dopo un confronto con il Comune di Jesi.

Monsignor Paolo Ricciardi, nato a Roma il 14 marzo 1968, è stato nominato vescovo di Jesi da Papa Francesco, in seguito alle dimissioni presentate dal vescovo monsignor Gerardo Rocconi per raggiunti limiti di età, come prevede il codice di diritto canonico. Nel suo messaggio alla Diocesi inviato il 28 gennaio scorso, quando è arrivato l’annuncio della sua nomina a vescovo di Jesi, monsignor Ricciardi ha scritto ai fedeli di Jesi: "Nel tempo del cammino sinodale e nell’Anno di Grazia del Signore, desidero mettermi al vostro passo, prima di tutto ascoltandovi e imparando la vostra storia, per guardare insieme in avanti. Ho sempre creduto che una comunità esprime la sua bellezza quando, sotto la guida dello Spirito Santo, favorisce le relazioni, la fraternità, l’attenzione ai grandi temi della vita e allo stesso tempo ai piccoli particolari del quotidiano. Sarà bello cercare insieme di fare la volontà di Dio per essere ‘fratelli, sorelle e madri di Gesù’ (Mc 3,35), come ci ricorda il Vangelo. Mentre vi chiedo di ‘farmi spazio nei vostri cuori’ (cfr. 2 Cor 7,2), affido me e voi alla Vergine Maria, Madre della Fiducia, pronto, con il vostro aiuto, a fare qualsiasi cosa il Signore mi e ci dirà".