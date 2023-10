L’Intelligenza artificiale e il processo : "Il futuro è già qui"

"L’Intelligenza Artificiale è già nel processo e dovrete farci sempre più i conti". Ecco il messaggio di sintesi di Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione soprattutto destinato agli avvocati, intervenendo all’evento introdotto dall’avvocato Gianni Marasca, Presidente COA Ancona ed organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona, presente per i saluti il vicepresidente Andrea Nocchi, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona, presente il presidente Catana Vallemani, organizzato all’Università Politecnica dele Marche con i saluti dei prof. Staffolani e Chiaraluce sul tema “Macchine informate sui fatti, Persone informate sui dati”.

L’incontro molto partecipato conferma l’attenzione ad un fenomeno molto dibattuto che, se non governato, potrebbe travolgerci arrivando ad un giudice-macchina che solleverebbe molte riflessioni in primis dal punto di vista etico. La sfida è combinare l’evoluzione tecnologica con la tutela delle garanzie. Come farlo spetta alla politica che dovrà adottare il regolamento europeo a cui si sta lavorando già da alcuni anni, dandosi delle regole nazionali sui vari passaggi del processo che spetteranno alla politica che, a questo punto, non potrà far finta di nulla. Scrivere le regole sarà fondamentale "e – come detto dall’Avv. Marasca – considerando che le scelte tecnologiche non hanno una morale, spetterà a noi definire i confini".

La sintesi emersa dalla tavola rotonda moderata dal Prof. Luca Luparia Donati è che, come specificato dal prof. Aldo Franco Dragoni "l’Intelligenza Artificiale deduce, adduce e apprende dall’esperienza come fa il bambino piccolo che apprende che quando ha fame, piange e la mamma arriva" e quindi, oltre ad essere già una realtà, va veloce e impara con strumenti superiori alle potenzialità della mente umana. Il punto è l’affidabilità dei dati per come è progettato e funziona lo strumento e le possibili conseguenze. Il contributo del dott. Ernesto Napolillo, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro, ha ampliato la discussione alle conseguenze sugli aspetti procedurali. L’evoluzione deve essere veloce, dal dibattito passare alla pratica perché la tecnologia corre velocissimo, più dei tempi della politica che dovrà prendere atto delle regole scritte a livello comunitario il cui testo provvisorio è stato commentato dalla prof. Lucia Ruggeri, Direttore della Scuola di Specializzazione di Diritto Civile all’Università di Camerino.