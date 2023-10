L’intelligenza artificiale e l’impatto sulla giustizia. Convegno a Economia

L’impatto dell’intelligenza artificiale su quella umana ed in particolare sull’amministrazione della giustizia e sulle professioni legali, giuridiche e commerciali, è il tema dell’evento organizzato per oggi alle ore 15 Aula A della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche ad Ancona. L’incontro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ha come titolo "Macchine informate sui fatti, Persone informate sui dati". Il tema dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulle nostre vite merita di essere approfondito soprattutto perché il futuro è praticamente già presente e anche l’amministrazione della giustizia ne sarà investita con l’auspicio che non ne venga travolta. Per Gianni Marasca, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e ideatore dell’evento, "ho promosso questa riflessione quando ho chiesto al mio programma di I.A. se fossi più intelligente io o se fosse più intelligente lui. Mi ha risposto che siamo intelligenti tutti e due, ma in maniera diversa: lui elabora e io creo. Non male come risposta".

Dopo i saluti introduttivi di vari attori istituzionali tra i quali il Preside della Facoltà di Economia di Univpm Stefano Staffolani che ospita l’evento e il Presidente della Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli, seguirà un intervento introduttivo dello stesso Presidente del COA Ancona Gianni Marasca al quale seguirà la tavola rotonda moderata dall’Avv. Luca Luparia Donati, Vice Direttore di "Sistema Penale" e Ordinario di Diritto Processuale Penale con la partecipazione di illustri giuristi e studiosi del fenomeno e delle sue conseguenze.