L’Inter con il Salisburgo cerca la prima vittoria. Mercoledì i rossoneri si misurano con il PSG

Dopo aver agganciato i cugini rossoneri al primo posto in campionato, l’Inter si prepara all’importante match di domani in Youth League, valido per la terza giornata del girone D: alle ore 14, al KONAMI Youth Development Centre, arriverà il Salisburgo capolista (4 punti conquistati finora), e per i nerazzurri sarà l’occasione giusta per centrare la prima vittoria in Europa. Mercoledì, alle 14, sarà il Milan a scendere in campo allo Stade Georges-Lefèvre per affrontare il PSG. Ila.Ch.