L’Inter si riscatta contro il Napoli

Dopo la sconfitta in casa della Roma, l’Inter si è riscattata prontamente tra le mura amiche battendo il Napoli fanalino di coda del girone per 2-0: a Sesto San Giovanni le nerazzurre sono andate a segno nel primo tempo con Flaminia Simonetti (destro al volo) e, a inizio ripresa, con Michela Cambiaghi dopo un’azione corale di qualità. "Era importante vincere a casa nostra e ritrovare immediatamente una buona prestazione" le parole di Rita Guarino, mentre Simonetti ha commentato: "La mia rete ha dato morale a me e alla squadra".

Oggi il Milan di Ganz ospita Pomigliano. Ila.Ch.