"L’intervento dello Stato danneggia solamente. Eccesso regolatorio"

Giustamente Il Resto del Carlino si occupa spesso di una vera e propria emergenza sociale: quella degli affitti. E’ verissimo che si tratti di un problema serio: trovare casa in locazione ed a prezzi ragionevoli è sempre più difficile. Non mi piace però la ricetta del rappresentante del sindacato degli inquilini, il quale invoca un ennesimo intervento dello Stato che dovrebbe limitare gli affitti brevi. Si tratterebbe di un ulteriore, parziale esproprio della proprietà privata. La mia soluzione, invece, è diametralmente opposta: per risolvere il problema degli affitti la politica ed i governi si debbono ritirare da quel mercato. La scarsità della disponibilità di alloggi per locazioni lunghe nelle nostre città è dovuta proprio all’intervento regolatorio dello Stato nel mercato degli affitti.

Innanzitutto, il rendimento offerto da abitazioni date in locazione è oggetto di una tassazione troppo alta, come sa bene qualsiasi proprietario. Tanto più che sulle nostre case gravano tasse su ogni momento e passaggio della loro vita: paghi quando compri, quando vendi, se lo erediti, se lo affitti, se lo doni e paghi per tutte le volte che realizzi uno di questi passaggi, anche se fossero venti o trenta nel corso della esistenza dell’immobile. Inoltre, siamo di fronte ad un eccesso regolatorio: lo Stato stabilisce, ad esempio, quale deve essere la durata del rapporto contrattuale di locazione: 4+4 o 3+2. Risultato: se il proprietario ha un’abitazione libera per solo due anni perché poi servirà a sua figlia, eviterà di darlo in affitto per quei due anni e preferirà tenerlo vuoto o lo destinerà agli affitti brevi. Se alle parti fosse lasciata la libera contrattazione sulla durata della locazione, aumenterebbe immediatamente la disponibilità di case. Infine, sappiamo tutti che in Italia, quando si incappa in un inquilino che non paga o danneggia la casa, sfrattarlo è lungo e costoso per il proprietario. Tutto questo avviene perché lo Stato ha deciso di intervenire in maniera dirigista su questo settore. Risultato di questo eccesso regolatorio è che il proprietario preferisce tenere chiuso il suo appartamento piuttosto che metterlo su di un mercato così fortemente vincolato e sfavorevole ai suoi interessi. Dunque, la soluzione a questo problema non sta in un ulteriore intervento del settore pubblico ma, piuttosto, in un suo ritiro. Se si deregolamenterà e si abbasseranno drasticamente le tasse su questo mercato, magicamente aumenteranno le case disponibili per locazioni lunghe. E’ questa l’unica soluzione reale all’emergenza affitti.

Davide Rossi, agente immobiliare