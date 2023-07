L’intervista al Carlino nel mirino del Pd

Il nuovo Salesi, i ritardi accumulati negli ultimi due anni e le risposte dell’assessore regionale ai lavori pubblici, Francesco Baldelli nel mirino dei Dem in consiglio regionale. I consiglieri del Pd, primo firmatario Antonio Mastrovincenzo, hanno depositato un’interrogazione urgente diretta al presidente Acquaroli e alla sua giunta, proprio in merito all’intervista a Baldelli pubblicata ieri dal Carlino: "Nell’intervista al Carlino Baldelli ha parlato di interferenze che hanno portato via tempo, della variante per aumentare i piani del nuovo Salesi fino a 6 per accogliere ostetricia e ginecologia, del finanziamento che passa da 56 a 84 milioni di euro e dell’inaugurazione nel 2026. Chiediamo di avere tutti i dettagli del caso, dalle interferenze al quadro economico passando per il crono programma esatto". Nel gennaio 2018 è stato affidato l’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale pediatrico Salesi all’interno di Torrette. Il termine dei lavori era previsto per i primi mesi del 2022, ma il Covid ha rallentato l’iter. Tuttavia, a parte alcuni lavori propedeutici sulle fondamenta e sulle canalizzazioni delle utenze e degli impianti, è tutto fermo.