L’intervista: "Ora spero che altri facciano lo stesso"

Non capita tutti i giorni che un privato cittadino faccia una donazione ‘consistente’ come quella che ha visto l’ambasciatore Jolanda Brunetti Goetz finanziare di propria iniziativa il progetto di riqualificazione delle poltrone del Ridotto delle Muse. Sarà che ci troviamo di fronte a un personaggio ‘d’eccezione’, si potrebbe pensare, e quindi capace di gesti altrettanto ‘eccezionali’. A parlare è la sua brillantissima carriera diplomatica, che l’ha portata a svolgere incarichi in Myanmar, Uzbekistan e Ucraina, oltre a importanti attività in giro per il mondo.

Ambasciatore Brunetti, qual è il suo sentimento ora che vede realizzato il frutto della sua generosa donazione?

"Un sentimento di grande soddisfazione, perché il Teatro delle Muse è sempre al centro dell’attenzione culturale di Ancona. Sono contenta di aver contribuito alla sua valorizzazione, ma anche a quella della città. Un teatro non significa solo spettacoli, ma implica anche il mantenimento della struttura".

Sicuramente gli anconetani apprezzeranno...

"Noto da tempo che negli anconetani c’è un grande desiderio di partecipare alla vita culturale della loro città. Ho l’impressione che le platee siano sempre piene. C’è sempre un risposta positiva da parte dei cittadini. E credo che tutto questo vada incoraggiato e favorito".

Lei rappresenta un ‘esempio’ concreto di questo interesse.

"Ritengo che sia importante non solo usufruire del teatro, ma anche sostenerlo personalmente. Nel campo della cultura la partecipazione del privato è fondamentale. In Italia non c’è spesso questo ‘slancio’. Io, avendo viaggiato molto, ho constatato che in altri Paesi c’è una maggiore partecipazione in questo senso. I privati contribuiscono spesso con donazioni".

In Italia abbiamo l’Art bonus. Lo ritiene uno strumento utile?

"Io vi ho fatto sempre ricorso. Ma stavolta ho deciso di fare qualcosa di più sostanzioso... E spero di continuare, in tal senso".

Possiamo prevedere altre future donazioni?

"Ci sono molte realtà culturali che ne avrebbero bisogno. Ad esempio le università. Spero che questa manifestazione qui al Ridotto serva per motivare altre persone verso questo tipo di partecipazione economica".

r. m.