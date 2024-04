L’intitolazione della ciclovia divide. Bordate da sinistra, Pizzi sbotta

"La ciclopedonale del Conero porterà il nome di una persona che ha pubblicato post molto pesanti"; "lui non c’è più e non si può difendere, è il punto più basso mai raggiunto dal consiglio comunale". La dedica della Biciclovia del Conero diventa motivo di scontro in consiglio comunale e fa saltare i nervi anche al presidente, Simone Pizzi, in difficoltà nel dirimere l’accesa polemica tra maggioranza e opposizione: "Se non siete soddisfatti io sono pronto a dimettermi" ha urlato al microfono e in diretta dopo aver concesso una replica non consentita all’assessore al turismo, Daniele Berardinelli. La giunta comunale ha deciso di dedicare l’impianto realizzato dalla vecchia amministrazione a Gianni Mentrasti, istruttore molto conosciuto in una palestra della città, scomparso all’improvviso nel 2021. Nella sua interrogazione diretta all’assessore Berardinelli, propugnatore della scelta del nome di Mentrasti, la consigliera Dem Mirella Giangiacomi ha letto alcuni post pubblicati da Mentrasti nel suo profilo social fino al 2021, anno della sua morte. Lettura che ha suscitato clamore per il tono e alcuni contenuti: "Mi chiedo se fosse necessario dedicare un’opera pubblica a una persona che si è lasciata andare a simili commenti" ha detto la Giangiacomi suscitando l’accesa reazione di Berardinelli che successivamente ha aggiunto dettagli sulla motivazione della scelta della dedica (l’intitolazione non è possibile per persone decedute entro i dieci anni): "Mentrasti andava al lavoro in palestra a Vallemiano ogni giorno da casa sua a Massignano. In pratica un percorso simile a quello della ciclopedonale, quindi quale migliore dedica visto che era l’unico a farlo". Sempre sul tema delle ciclabili c’è stata la mozione presentata da Diego Urbisaglia (Ancona Futura) sulla strana situazione della ciclabile agli Archi, tecnicamente attiva, ma di fatto oscurata dalla sosta selvaggia e priva di controlli. L’assessore alla mobilità Zinni ha confermato che la ciclabile in via Marconi non si farà e la volontà di farla dentro il porto per non perdere i soldi del bando ministeriale, ma senza tempi certi.