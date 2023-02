"L’inverno è già finito, a maggio tutti al mare"

di Sara Ferreri

"L’inverno, si fa per dire è durato appena pochi giorni. Il secondo giorno della merla che avrebbe dovuto essere tra i più freddi ha raggiunto gli 8 gradi nelle ore centrali della città. Oggi, candelora, che secondo il detto ‘Dall’inverno semo fora, ma se piove o tira vento de l’inverno semo dentro’ siamo arrivati a toccare i 15 gradi. Probabilmente solo qualche colpo di coda è rimasto di questo inverno appena arrivato". A parlare è il rabdomante jesino Alfio Lillini che ogni inizio anno prepara il calendario delle cipolle. La procedura prevede la suddivisione di una cipolla in dodici spicchi, disposti sul davanzale di una finestra nella notte tra il primo e il 2 gennaio, poi l’interpretazione effettuata con grande scrupolosità dall’ex consigliere comunale jesino. Le cipolle parlavano di un inverno "abbastanza lungo, quasi senza neve, solo freddo e poca acqua" e invece a quanto pare sarà molto breve.

Lillini, siamo già fuori dall’inverno?

"Oggi sembra primavera. Probabilmente ci sarà ancora qualche colpo di coda dell’inverno ma con la fine della luna di gennaio che cade il 21 febbraio finisce l’inverno. In realtà mancano i veri segnali dell’inverno: non abbiamo visto i prati bianchi di brina (gelate) fino alle 10 di mattina e nemmeno di notte ci si è avvicinati allo zero. E probabilmente così sarà anche per tutto febbraio".

Che ci aspetta nel prossimo futuro?

"Bisogna considerare che siamo senza neve, senza freddo, senza le brinate, e quasi senza acqua e siamo al 2 febbraio. L’acqua nei pozzi è bassissima. Io non incontro nessuno, nè sento parlare di questi problemi, ma sarebbe davvero ora di farsi alcune domande e fare qualcosa, anche a livello locale. Gli stessi sindaci dovrebbero rimboccarsi le maniche per fermare questo repentino cambiamento climatico che sappiamo da cosa deriva. Questa nostra società di quali valori è portatrice? Prima di arrivare ad un razionamento di qualsiasi risorsa terrena, in primis dell’acqua, forse è il caso di fare qualcosa di incisivo".

Cioè che cosa?

"Una volta già negli anni Settanta si bloccava il traffico, si usciva a targhe alterne perché non c’era la benzina. Oggi Torino ha toccato i 95 sforamenti dei 35 consentiti per legge, vogliamo ancora stare a guardare?".

Che primavera sarà secondo le cipolle?

"Molto variabile, fugace secondo le cipolle. Arriva e parte. Fino ai primi di aprile inoltrata avremo dei colpi di coda di freddo poi a maggio andremo al mare".

E che estate ci aspetta?

"Molto calda con poca pioggia, siccitosa e afosissima. Senza condizionatori difficilmente si riuscirà a riposare bene la notte. I segnali che la natura ci sta offrendo sono chiari: basta conoscere un po’ la campagna. I detti dei nostri nonni non corrispondono più. La mimosa è già fiorita da diversi giorni e una volta lo faceva poco prima della festa della donna l’8 marzo. La fava ha bisogno delle canne come i pomodori perché per via del caldo è cresciuta troppo veloce. ‘San Luca la fava in buca’ dicevano i nostri anziani che la piantavano il 18 ottobre per averla il primo maggio. Oggi anche se la pianti a novembre sarà matura per la festa dei Lavoratori. Non è più vero niente e questo dovrebbe preoccuparci. Non possiamo rassegnarci".