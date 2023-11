L’inviato speciale per il clima parla di ambiente al liceo Cambi

L’inviato speciale per il cambiamento climatico, professor Francesco Corvaro, ospite del Liceo Cambi per un’interessante relazione sull’ambiente. È quanto organizzato ieri dalla scuola superiore falconarese, che ha accolto il docente associato in Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e Scienze matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, in presenza della dirigente scolastica dell’Istituto Cambi-Serrani e sindaco Stefania Signorini. Corvaro, ad agosto scorso, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e dal ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Un incarico che si rende ancora più necessario in virtù del rilievo sempre maggiore che i temi ambientali rivestono nella politica estera e del ruolo decisivo assunto dall’Italia nei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, anche in vista della prossima Cop28 e della Presidenza italiana al G7 nel 2024. Il professor Corvaro vanta competenze e pregressa esperienza nei settori della transizione energetica ed ecologica e del cambiamento climatico. "Per il nostro liceo è stato un onore poter ospitare una simile personalità di rilievo nazionale ed internazionale in relazione ai temi dell’ambiente – ha detto Stefania Signorini –. Gli studenti sono stati molto coinvolti dalla sua relazione, in quanto c’è una sensibilità crescente verso il cambiamento climatico. Il professor Corvaro ha saputo ottenere un grande successo di ascolto e interazione da parte dei ragazzi, che hanno voluto approfondire e fare domande in merito alla sua professione e alla recente nomina di inviato speciale per il cambiamento climatico. Un incarico per il quale mi congratulo fortemente, a nome dell’Istituto Cambi-Serrani".

g. g.