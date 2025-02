L’invito di Del Gobbo: "Sfogliare un giornale vero è ascoltare musica dal vivo"

Tra i nuovi partner di ‘Cronisti in classe’ c’è la Form – Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, una delle tredici Istituzioni concertistico orchestrali riconosciute dal Ministero della Cultura. A presiederla è l’avvocato Fabrizio Del Gobbo, mentre il direttore artistico è il Maestro Francesco Di Rosa.

Del Gobbo, che ne pensa dell’idea di portare un quotidiano nelle classi delle scuole elementari e medie?

"E’ un’iniziativa assolutamente da sostenere, perché abitua i ragazzi alla riflessione, a una lettura approfondita delle cose, diversa da quella ‘spot’ di un post sui social network o un messaggio sullo smartphone. Questi strumenti disabituano alla lettura in generale. Quando si ‘scrolla’ sul cellulare la lettura è veloce, superficiale. Mi pare che le statistiche dicano che su una notizia in media ci si sofferma per pochi secondi. Senza contare che i giovani tendono a scrivere in modo sintetico, usando spesso le ‘faccine’. C’è il rischio che la ‘vera’ lingua italiana sia dimenticata".

Sfogliare un giornale, poi, non è come scorrere uno schermo con il dito...

"In un certo senso è la stesa differenza che esiste tra ascoltare la musica dal vivo e farlo sui canali mediatici. Sentire la musica su internet o al cellulare non permette di entrarvi dentro, di capirne la bellezza e la ricchezza".

Anche per questo voi organizzate eventi dedicati ai più giovani?

"Sì. Ci sono le attività ‘educational’, con cui portiamo i membri dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana nelle scuole, e gli eventi pensati per i più giovani, come i family concert. Sono programmi che presentano un repertorio adeguato a un ascolto ‘facile’, magari perché si tratta di brani che i bambini e i ragazzi hanno già sentito".

Qual è la risposta da parte dei più giovani?

"I risultati sono impressionanti, straordinari. I bambini, ad esempio, si dimostrano molto attenti, e sono entusiasti di vedere da vicino uno strumento musicale, come un violino, ad esempio. Sottolineo che nelle scuole vanno i nostri professori d’orchestra, gli stessi che suonano nelle sale più importanti d’Italia, e non solo. Gli stessi, per dire, che si sono esibiti al Musikverein di Vienna...".

E’ la dimostrazione che la musica classica non è ‘noiosa’ come ancora molti pensano.

"La musica classica sa essere ‘magnetica’, e sa creare una grande tensione emotiva. Non è vero che i giovani la rifiutano. L’importante è proporla nel modo giusto. La nostra stagione, intitolata ‘Musicattraverso’, proprio perché ‘attraversa’ generi diversi. Vedi il mondo delle colonne sonore, con grandi autori come Nino Rota e Nicola Piovani".