L’invito di Sasso: "Capire l’importanza dell’informazione verificata"

La sigla è CE.DI. Marche, ma a beneficio dei consumatori possiamo tradurla così: la catena di supermercati Sì con te. Sauro Sasso, Direttore Vendite e Marketing, si dice "lieto di supportare un’iniziativa che favoriscono la crescita culturale e sociale dei ragazzi, offrendo loro strumenti utili per diventare cittadini consapevoli e informati. Trovo estremamente positiva l’idea di portare un quotidiano nelle scuole e coinvolgere i ragazzi nella scrittura di articoli, perché non solo si stimolano le loro capacità di analisi e di espressione, ma li si aiuta anche a comprendere il valore dell’informazione verificata e della comunicazione efficace, competenze fondamentali nella società odierna".

Le iniziative extracurriculari sono utili già alle scuole elementari? "Lo sono, in quanto offrono agli studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro in modo concreto e stimolante. Conoscere realtà aziendali come la nostra può aiutarli a comprendere meglio il funzionamento del settore della grande distribuzione organizzata e a sviluppare una consapevolezza critica nei confronti dei consumi e delle scelte quotidiane".

Un tema che vorrebbe vedere approfondito dagli studenti? "La sostenibilità nella spesa quotidiana. Comprendere l’importanza di scegliere prodotti sostenibili, a chilometro zero e con un ridotto impatto ambientale è cruciale per costruire un futuro più responsabile e attento alle esigenze del pianeta".

Quanto è importante per voi la comunicazione con i clienti? In particolare nel vostro settore è importante creare un consumatore ‘consapevole’ fin dall’infanzia? "La comunicazione con i clienti è un pilastro fondamentale della nostra attività. Vogliamo trasmettere i valori alla base del nostro operato: la trasparenza, la qualità e la vicinanza alle esigenze del consumatore. Crediamo sia essenziale educare i clienti a un consumo consapevole, promuovendo scelte informate che valorizzino il territorio e il benessere delle persone".

La stampa cartacea è in crisi, perché spesso soppiantata da quella digitale, a cui fanno ricorso soprattutto i giovani. La funzione mediatrice dei giornalisti ‘veri’ rischia di sparire? "E’ innegabile che le nuove tecnologie abbiano modificato profondamente il modo di accedere alle informazioni. Tuttavia la figura del giornalista professionista rimane insostituibile per garantire un’informazione corretta e affidabile. In un’epoca in cui le fake news sono sempre più diffuse, il ruolo di una stampa seria e responsabile è cruciale per fornire un punto di riferimento attendibile".