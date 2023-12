Lions e Caritas fanno squadra:: "Donati alimenti e beni primari"

Il Lions club di Osimo si è prodigato per la Caritas osimana in risposta a richieste specifiche di aiuto solidale per il Natale. "Abbiamo offerto all’emporio della Caritas una donazione in prodotti alimentari e beni di prima necessità per i soggetti più bisognosi della nostra realtà – dicono dal club –. La Caritas è un organismo pastorale, con prevalente funzione pedagogica, istituito dall’Arcivescovo per aiutare la comunità cristiana ad attuare il precetto evangelico dell’amore. L’opera di educazione alla carità che è chiamata a svolgere ha lo scopo di favorire il cambiamento del modo di pensare e di vivere della comunità cristiana".