Lirica al Pergolesi, la prima di Manara: scene e costumi per "Così fan tutte"

Il libretto dell’opera che diventa un originale atto performativo in prosa grazie al quale gli spettatori-commensali possono conoscere trame e personaggi di ciascuno dei quattro titoli del cartellone: "Così fan tutte" di Mozart, "Il barbiere di Siviglia" di Rossini, il "De bello gallico" di Nicola Campogrande e "La rondine" di Puccini, mai rappresentata al teatro Pergolesi di Jesi. È solo una delle iniziative realizzate intorno alla 56esima stagione lirica del Pergolesi al via il 20 ottobre prossimo con il titolo mozartiano diretto da Aldo Sisillo e per la regia di Stefano Vizioli. L’opera vanta scene e costumi disegnati dal grande Milo Manara che debutta nella lirica e replicherà il 22 ottobre ore 16 con anteprima giovani il 18 ottobre alle 16. Sono quattro gli incontri "OperaDinner" nella sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi. Si parte venerdì prossimo alle 20 con "A cena con Fiordiligi e Dorabella". La performance è realizzata in collaborazione con il laboratorio teatrale Re Nudo, fisarmonicista è Sergio Capoferri, la regia di Piergiorgio Cinì, le note a margine sono di Pierfrancesco Giannangeli. Seguono il 30 ottobre "A cena con Figaro", il 19 novembre "A cena con Giulio Cesare" e il primo dicembre "A cena con Magda De Civry" (costo 25 euro inclusa la cena). In attesa del sipario poi il 13 ottobre sarà inaugurata una mostra e una speciale visita tattile, collegate alla stagione lirica, nelle Sale Betto Tesei di Palazzo Pianetti. Si intitola "Milo Manara - Così fan tutte" ed esponde i disegni originali realizzati dal grande artista per la progettazione delle scene e dei costumi di "Così fan tutte", titolo inaugurale della stagione lirica di tradizione. La mostra resta aperta dal martedì alla domenica con orari 10-13 e 16-19 (ingresso gratuito). Il 24 e il 26 novembre al Museo Archeologico di palazzo Pianetti poi si potrà apprezzare la visita tattile, in collaborazione con il Museo Tattile Omero e il Liceo artistico Mannucci di Jesi in occasione dell’opera "De bello gallico" di Campogrande (24 novembre, ore 17; 26 novembre, ore 18. Ingresso € 5. Info e prenotazioni: 0731 538 439). Per approfondire i titoli, ci sono poi momenti di incontro aperti a tutti e gratuiti. In streaming sul sito della Fondazione, ci sono le quattro "Guida all’opera" a cura di Cristian Carrara, incontri con l’opera e il suo compositore, per conoscerne storia e curiosità. Dal vivo, sono gli 8 incontri "Prima dell’opera" alle sale Pergolesiane, che precedono ogni recita, della durata di 30 minuti. Intanto per le vie del centro storico risuonerà "Musica nell’aria", in filodiffusione: sinfonie e ouverture open air dal mercoledì al sabato dalle 19 alle 19.30, nella settimana del debutto dell’opera.