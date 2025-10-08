Lirica, debutta il Trovatore: "Spettacolo creato alle Muse"

E’ la settimana del "Trovatore" ad Ancona. Il capolavoro verdiano apre la nuova stagione lirica in un nuovo allestimento realizzato dalla Fondazione Teatro delle Muse. Dopo l’anteprima giovani di oggi (ore 18) l’atteso debutto è previsto venerdì (ore 20.30), con replica domenica (ore 16.30). Direttore Andriy Yurkevych, regia, scene, luci di Giuseppe Dipasquale, costumi Stefania Cempini, video artist Francesco Lopergolo, assistente alla regia Francesca Longoni. A dirigere l’Orchestra ‘Rossini’ di Pesaro (affiancata dal Coro Lirico Marchigiano ‘Bellini’) c’è l’ucraino Andriy Yurkevych, mentre regia, scene e luci sono firmate da Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, che torna all’opera dopo il debutto con "Traviata" al Teatro Bellini di Catania nel 2012. Il Maestro Yurkevych, dopo gli esordi come direttore stabile al Teatro Lirico Statale d’Opera e Balletto di Lviv, si è rivelato nel 2010 debuttando all’Opera di Roma con Falstaff e si è affermato rapidamente a livello internazionale con numerosi inviti presso l’Opéra di Montecarlo, il Théâtre Royal de la Monnaie, la Bayerische Staatoper, il Liceu di Barcellona, il Teatro Municipale di Santiago del Cile, la Greek National Opera e la San Francisco Opera. È stato inoltre direttore musicale del Teatro Nazionale di Odessa e dell’Opera Nazionale Polacca al Teatro Wielki di Varsavia.

Il cast raccoglie alcune delle voci più interessanti del panorama internazionale: Salome Jicia, formatosi alla Scala di Milano, che dopo i numerosi successi al Rossini Opera Festival debutta nel ruolo di Leonora, Amadi Lagha (Manrico), Serban Vasile (conte di Luna), già nei panni di Nabucco sotto la direzione di Riccardo Muti, la giovanissima (28 anni) Valentina Pernozzoli (Azucena), che ha appena debuttato in ‘Falstaff’ al Festival di Glyndebourne, Yongheng Dong (Ferrando), Antonella Granata (Ines), Alessandro Fiocchetti (Ruiz), Davide Filipponi (un vecchio zingaro) e Alessandro Pucci (un messo). Come sottolinea il direttore artistico della stagione Vincenzo De Vivo quasi tutti i componenti del cast si sono perfezionati in Italia. "Questo Trovatore è uno spettacolo nuovo, creato interamente all’interno del Teatro delle Muse. Produrre oggi è un’impresa difficile, ma farlo qui è una gioia, grazie alla collaborazione con Marche Teatro. Abbiamo l’opportunità di ospitare una compagnia internazionale che ha a disposizione un periodo di prove adeguato". De Vivo evidenzia come regia e direzione d’orchestra siano particolarmente legati, cosa che non sempre avviene. "Andriy Yurkevych e Giuseppe Dipasquale hanno sempre assistito alle prove l’uno dell’altro. Si è creato uno spirito di squadra, una squadra vincente". Quanto al risultato, De Vivo dichiara: "Spero che il pubblico si emozionerà come mi sono emozionato io assistendo alle prove".

Raimondo Montesi