Lirica, ‘Operadinner’ nella Sala del Lampadario del Circolo Cittadino

La stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi, che debutterà venerdì 18 con ‘La Vestale’ di Gaspare Spontini, come sempre offre varei iniziative collaterali.

Come ‘Operadinner’, nella Sala del Lampadario del Circolo Cittadino. Il libretto dell’opera diventa un originale atto performativo in prosa grazie al quale gli spettatori-commensali scoprono trame e personaggi di ciascuno dei titoli del cartellone. Collabora il Laboratorio Teatrale Re Nudo, fisarmonicista è Sergio Capoferri, la regia di Piergiorgio Cinì, le note a margine sono di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico.

Si parte domani (ore 20) con ‘A cena con Julia’; seguiranno mercoledì 30 ‘A cena con Selim’, venerdì 22 novembre ‘A cena con Chiarella e compagnia bella’ e venerdì 13 dicembre con ‘A cena con Violetta Valery’. Performance e cena al tavolo 25 euro. Info 0731206888.