L’irriverenza di Grillo alle Muse

"Io sono il peggiore". Così, con non poca autoironia, Beppe Grillo ha chiamato il suo nuovo spettacolo, che domani sera (ore 21) farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona.

Un appuntamento che viene presentato addirittura come ‘lo spettacolo delle rivelazioni’. Esagerato? Forse, ma in ogni caso è parecchio tempo che il comico ligure non fa sentire la sua voce. E chissà che, dopo aver taciuto così a lungo, in effetti rivelerà cose mai dette prima. E’ lo show "dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso".

Si sa che Grillo parlerà di religione, di silenziose guerre economiche, di metaverso, del lato oscuro dell’ambientalismo e di molto altro. Sarà, come si legge nella presentazione dello spettacolo, "il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto".

Inutile dire che Grillo attingerà anche dall’attualità nel costruire la ‘scaletta’ dello spettacolo, e che come sempre anche l’improvvisazione sarà uno degli elementi determinanti. Il personaggio è diventato talmente ‘ingombrante’ che quasi inevitabilmente il comico, o comunque lo si voglia chiamare, parlerà anche di sé stesso, e magari di una situazione politica italiana che continua a vederlo tra i protagonisti, magari indirettamente. Se la politica, con la fondazione del Movimentoe 5 Stelle, è divenuta la chiave di volta nella carriera di Grillo, non va dimenticato che il grande successo che ha avuto è passato attraverso la comicità, la televisione, e poi il teatro.

Fra i suoi successi televisivi da ricordare le apparizioni al Festival di Sanremo, a "Fantastico" e i programmi da lui stesso condotti come "Te la do io l’America" e "Te lo do io il Brasile", fra i tanti.

Tanti e fortunati, poi, sono stati gli spettacoli che il comico ha portato nel corso degli anni in giro per i teatri, i palazzetti, le piazze e le arene d’Italia, come "Buone Notizie" (1991), "Energia e Informazione" (1995), "Time Out" (2000), "Black Out – Facciamo Luce" (20032004), "Reset" (2007), e gli ultimi "Te la do io l’Europa" (2014), "Rabdomante Tour" (2015), "Grillo vs. Grillo" (2016) e "Fake" (2017).

E poi c’è internet. Il blog di Grillo continua a essere uno fra i più letti in Italia, senza dimenticare che è stato l’ispiratore di quelle liste civiche che in seguito sono diventate il Movimento 5 Stelle, nato nell’ottobre del 2009.