Lisa Beat and the Liars, un nuovo Ep in vinile con sonorità vintage

Nuovo lavoro discografico per la band anconetana Lisa Beat and the Liars. E’ l’EP in vinile "7", uscito per l’etichetta portoghese Chaputa! Records. Sono tre brani che attraversano il pop vintage, le atmosfere psych e le suggestioni synth-pop dal gusto cinematografico, sempre con il tocco inconfondibile della band. Sul lato A troviamo "Gimme Another Try", perfetta incursione nel mondo del Mersey Beat, tra richiami ai primi Beatles e un pizzico dell’energia di Lulu. Un brano melodico e sincero fatto per essere riascoltato all’infinito. Il lato B si apre con "Sometimes", una cavalcata freakbeat dai toni psichedelici: chitarre fuzz, groove ipnotici e vibrazioni garage d’altri tempi. Chiude l’EP "Face to Face, Heart to Heart", cover del famoso brano synth-pop del duo berlinese "The Twins", dalla melodia tipica degli anni ’80 arricchita da un’atmosfera spaghetti western e accenti surf: una ballata d’amore per una pista da ballo immaginaria nel mezzo di un deserto virtuale a 8bit. Con questo EP, Lisa Beat and the Liars si confermano viaggiatori del suono senza paura: capaci di saltare tra decenni e stili, restando sempre fedeli alla propria identità. L’EP sarà disponibile anche su vinile 7" nero e avorio. Il gruppo, sulla scena dal 2016, ha pubblicato quattro dischi; i primi due come Lisa Beat e i Bugiardi, con l’etichetta toscana Area Pirata Records; il terzo e il quarto con la portoghese Chaputa! Records. Ottimi i riscontri di critica e di ascolti: il brano "Little Latin Lupe Lu" ha ottenuto finora più di 650mila ascolti solo su YouTube.