L'Isola dei Pirati, Un'Avventura Estiva nella Provincia di Ancona

L’estate nella provincia di Ancona fa rima anche con ‘Ambarabà’, festival di teatro per ragazzi che coinvolge varie località. Come Senigallia, dove stasera (ore 21.30), nel cortile della Scuola Pascoli, va in scena ‘L’Isola dei pirati. Ovvero Barbablù e il tesoro nascosto’ della compagnia i Guardiani dell’Oca. Nel porticciolo di Sollenswith un giorno il giovane Rick trovò sulla spiaggia della baia delle balene una bottiglia con dentro la mappa di un tesoro nascosto. Da quel giorno fece di tutto per convincere gli abitanti del borgo di pescatori che bisognava partire per la più grande avventura della sua vita. Nonostante le mille difficoltà, il coraggioso ragazzo, aiutato da nonno Ralf e dai suoi amici, riuscirà a partire per il mar dei Caraibi alla ricerca del tesoro.