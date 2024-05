Liste civiche, 188 candidati per Pirani: "Vogliamo cambiare passo a Osimo"

"Siamo qui per cambiare passo per Osimo. Sono orgoglioso di rappresentare questa coalizione e le liste che la compongono. Meno di tre mesi fa ho accettato questa sfida perché non riconosco più Osimo a causa del degrado politico e amministrativo nel quale è stata relegata in questi ultimi dieci anni. In dieci anni non sono riusciti a risolvere alcun problema: basta questo per capire perché è necessario un cambiamento alla guida di questa città". L’ha affermato Francesco Pirani, candidato a sindaco di Osimo per la coalizione civica che vede al suo interno anche Fratelli d’Italia, in occasione della presentazione dei 188 candidati delle liste civiche che lo sostengono ieri a palazzo Campana. A suo sostegno Su la testa, Patto sociale per Osimo, Green, Forza Osimo, Osimo democratica e solidale, Pirani sindaco, Lista Latini, Civiche Marche. Pirani ha aggiunto: "Le due coalizioni a noi opposte presentano delle forti incongruenze politiche. Ringrazio Dino Latini, fondatore delle storiche Liste Civiche osimane, e il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che hanno permesso di dar vita a questa coalizione. Occorre mettere in campo un approccio diverso che ci contraddistingue dagli altri. Riusciremo a cambiare Osimo perché noi siamo una squadra". Dino Latini ha affermato: "Pirani è osimano, è autonomo e decide da solo, non il contrario. Noi siamo le vere Liste civiche e in queste ultime tre settimane dobbiamo impegnarci a fondo per sostenere il nostro candidato".