Liste civiche all’attacco. Crisi Conerobus e Piano, fuoco amico sul centrodestra: "Regione e Comune sbagliano"

La situazione del Piano e Conerobus al centro delle attenzioni maggiori da parte delle Liste Civiche Ancona. Nonostante il coordinatore regionale sia Dino Latini, presidente uscente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, e candidato alle Regionali a sostegno di Francesco Acquaroli, proprio lo schieramento di centrodestra entra nel mirino dei rappresentanti cittadini. A partire dalla principale azienda del Trasporto pubblico delle Marche: "I debiti pregressi c’entrano solo in parte con la crisi di Conerobus – spiega Daniele Ballanti, profondo conoscitore della galassia dei trasporti locali e membro delle Liste Civiche – In una delibera dell’ottobre del 2022 firmata dal presidente Acquaroli si legge chiaramente che l’obiettivo è quello di ridurre il sostegno economico attraverso i corrispettivi chilometrici in vista delle annate 2024 e 2025. La filiera, dal governo nazionale alla regione, questo ha delineato e oggi, dopo tre anni, siamo arrivati proprio al taglio delle corse e dei chilometri senza alcuna copertura finanziaria. A rimetterci quindi sono i lavoratori di Conerobus e l’utenza, visti i tagli estivi e quelli che partono da lunedì prossimo col nuovo orario invernale".

Proprio sul nuovo orario e sul piano di riforma del servizio urbano di Ancona Ballanti, che nei mesi scorsi ha collaborato con la direzione di Conerobus, ha qualcosa da ridire. In particolare sull’annuncio fatto alla stampa pochi giorni fa dal Direttore generale, Paride Gasparini, ossia la sperimentazione dell’intermodalità della rete urbana del Tpl a partire dai festivi del 2026 con l’applicazione totale dalla tarda primavera. Un’idea, o meglio un’intuizione, di cui Ballanti chiede la paternità: "Ne abbiamo iniziato a parlare nel 2012, allora con un convegno, fino a un’iniziativa dello scorso anno – aggiunge Ballanti – Questa estate l’abbiamo di nuovo portata all’attenzione della direzione generale e tecnica di Conerobus e pensavamo che sarebbe stata subito implementata, a partire da metà settembre. In realtà ciò non è accaduto, meglio insistere con i tagli pesanti. Sarebbe ora che qualcuno iniziasse ad assumersi le proprie responsabilità".

Il Trasporto pubblico locale è un tema di scottante attualità, così come quello della sicurezza e dell’integrazione al Piano. Anche qui le Liste Civiche attaccano la maggioranza, ma stavolta a livello comunale: "Da quando il centrodestra ha vinto le elezioni da queste parti non si è visto un solo assessore – dicono Ballanti e il coordinatore locale delle Liste Civiche, Guido Caruso – Nessuno che ha pensato di fare un giro, incontrare le persone, accertarsi della situazione, nessuno che ha mai preso un autobus, per restare collegati a Conerobus. I problemi non sono nati con questa giunta, ci mancherebbe, anzi, ma prima quanto meno c’era una persona che si è spesa sempre per il Piano, l’ex assessore Foresi (venuto a mancare alcuni mesi fa, ndr). Le difficoltà c’erano, ma quando lo chiamavamo lui veniva sempre e cercava di fare del suo meglio, adesso c’è il nulla. Non basta il lavoro, egregio, delle forze dell’ordine, servono iniziative culturali e sociali ripetute nel tempo. A inizio mandato della giunta Silvetti avevamo proposto i ‘Sabati del Piano’, un evento a cadenza mensile: dopo la prima puntata a dicembre il Comune ha cancellato la rassegna. E pensare che il budget per sei ‘puntate’ dell’iniziativa era meno di 20mila euro".