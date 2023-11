Liste civiche all’attacco sulla zona Santo Stefano:: "Noi ci siamo intervenuti"

È polemica a Santo Stefano di Osimo sullo stato in cui verserebbe la frazione e per l’ultima opera dell’amministrazione comunale, il restyling del campetto sportivo. "A Santo Stefano pare siano stati spesi 170mila euro per rifare tutto il campetto quando bastava sostituire il manto erboso come avevano chiesto i residenti – dicono le liste civiche dall’opposizione –. L’area attrezzata è stata abbandonata da quattro anni e mezzo e ora è tutto un cantiere a cielo aperto. A chi daranno in gestione il campetto non si sa, forse ad una polisportiva. D’altronde, spendere misuratamente e programmaticamente non è nello stile di questa amministrazione". Il sindaco Simone Pugnaloni non ha mancato di rispondere: "Da decenni nessuno si accorgeva più della frazione di Santo Stefano. L’amministrazione ha asfaltato il primo tratto di via Montegalluccio dall’incrocio con via Ancona ad incrocio con via Bellafiora. E’ di prossimo appalto l’asfalto che da via Bellafiora continuerà fino all’incrocio con via San Valentino e fatto tanto altro. Abbiamo finanziato il completo restyling del campetto. Ora i lavori sono fermi solo perché la prossima settimana arriverà la nuova recinzione e per inizi dicembre avremo un campo di calcio rimesso a nuovo a disposizione dei giovani della frazione. Pronto il nuovo manto di gioco".