Liste civiche, Antonelli alla Bordoni: resta capogruppo Poi la giravolta e adesso c’è il rischio spaccatura

Dopo la vittoria del consigliere delle Liste civiche Sandro Antonelli alle primarie per la candidatura a sindaco alle amministrative 2024, la consigliera Monica Bordoni si è dimessa da capogruppo, non partecipando l’altra sera al Consiglio comunale. "Le dimissioni di Monica sono un atto politico che testimonia la sua serietà, ma alla prima riunione del movimento chiederò che le ritiri", ha detto Antonelli in Sala Gialla nel suo primo intervento pubblico da candidato a primo cittadino per i civici. Ieri però il gruppo consiliare delle Liste civiche ha diramato una nota che stravolge quanto detto da Antonelli: "A seguito delle dimissioni spontanee presentate dalla consigliera Bordoni dal ruolo di capogruppo, come segno di riconoscimento e gratitudine per il lavoro fin qui svolto ha chiesto, per le vie brevi, il ritiro delle medesime dimissioni. Considerato che la consigliera preferisce lasciare spazio ad altri per tale ruolo, il gruppo ha deciso di nominare come nuovo capogruppo il consigliere Matteo Sabbatini. Alla consigliera Bordoni va un ringraziamento sincero per l’ottimo e proficuo lavoro svolto". Potrebbe esserci una spaccatura interna che andrà sanata in vista delle elezioni del prossimo anno. Bordoni intanto ha annunciato che si prenderà una pausa di riflessione.