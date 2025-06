Liste civiche attente ai problemi di Candia

Si è svolto venerdì 20 giugno presso il circolo di Candia un incontro pubblico organizzato dalle liste civiche Ancona, dove erano presenti il presidente del consiglio regionale Dino Latini, e gli assessori del Comune di Ancona Orlanda Latini, Daniele Berardinelli, Angelo Eliantonio ed Antonella Andreoli, condotta dal responsabile comunale Guido Caruso e dal componente del coordinamento Luigino Bronzini. Un’assemblea molto partecipata, dove sono stati trattati argomenti che, per la loro importanza, hanno coinvolto i presenti nel dibattito. Al termine dell’assemblea in accordo con i partecipanti all’assemblea si sono dati appuntamento tra 3 mesi per la verifica dello stato di avanzamento delle richieste all’amministrazione. Le liste civiche Ancona che si pongono vicino alle persone colmando la distanza tra politica e cittadini, portando avanti le loro istanze per migliorare la qualità della vita quotidiana, sono sempre disponibili ad ascoltare le richieste dei cittadini. Oltre Candia hanno in programma una serie di incontri con i cittadini per discutere sulle problematiche che interessano la città, i quartieri e soprattutto le frazioni.