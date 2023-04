Liste civiche, l’aria resta tesa

Si è tenuta la prima riunione post-primarie delle Liste civiche osimane, elezioni che hanno portato l’attuale consigliere Sandro Antonelli candidato a sindaco "scalzando" Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti. "Ampissima la partecipazione, segno tangibile della voglia di cambiamento in un momento proficuo in termini di dialogo e confronto – dicono dalle Civiche -. Il nostro movimento, confermato il proprio orientamento espresso dai cittadini nelle primarie, è ora pronto a riprendere con maturità le proprie attività e affrontare le sfide politiche che lo coinvolgeranno sotto la guida del candidato a sindaco Antonelli, sicuro del sostegno da parte delle figure storiche che così grande hanno reso questo gruppo. La nostra assemblea, dove dovrà vigere rispetto per tutti, sarà il solo luogo dove saranno prese le decisioni. Non vediamo l’ora di lavorare tutti insieme, come gruppo, per riportare a Osimo il governo che merita". Dubbio, dopo un dietrofront in una nota pubblica diramata ieri pomeriggio, senza ulteriore commento, il sostegno a Dino Latini sia come leader delle Civiche che alla maggioranza del presidente Francesco Acquaroli.