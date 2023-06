Liste Civiche, vandali nella sede: portato via il logo

E’ il gruppo consiliare delle Liste civiche a denunciare un fatto accaduto ai danni della loro sede. "Qualche vandalo ha strappato il logo delle Liste civiche Osimo dalla porta della nostra sede. Qualcuno comincia forse ad avere paura in vista delle amministrative 2024? - dicono -. È un’azione che comunque ci fa male perché in quella sede, sotto quel simbolo, abbiamo tenuto e teniamo ancora tante riunioni, sotto quel simbolo abbiamo combattuto durante le scorse elezioni comunali, sotto quel simbolo abbiamo deciso col fondatore del movimento di fare le primarie e dopo l’enorme successo delle stesse, Sandro Antonelli è stato decretato nostro nuovo candidato a sindaco ma paradossalmente questo ignobile gesto è un’attestazione di fiducia perché dimostra che stiamo facendo bene e sicuramente non ci fermeremo qui".

Già nel gennaio scorso le Civiche, per anni al governo della città di Osimo e oggi all’opposizione, avevano ribadito che avrebbero scelto il proprio candidato a sindaco per le comunali 2024 tramite le primarie, confermando le anticipazioni secondo le quali i tre in ballo che avrebbero conteso la candidatura sarebbero stati Gilberta Giacchetti, Sandro Antonelli e Monica Bordoni.