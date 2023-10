Liste d’attesa a Torrette. Caccia ai contratti a tempo

Liste d’attesa, l’ospedale di Torrette a caccia di contratti a tempo determinato per tappare le falle e correre ai ripari. Una raffica di concorsi in rapida successione da qui alla fine di ottobre per reperire figure specifiche in grado di soddisfare la crescente richiesta di prestazioni, in questo caso soprattutto per la parte operatoria d’elezione, ma anche per visite ed esami ambulatoriali specialistici. Ieri sono scaduti i tempi per la presentazione delle domande per quattro posti di medico per altrettanti reparti in prima linea sul fronte delle liste d’attesa: urologia, dermatologia, neurologia e gastroenterologia. Si tratta di contratti a tempo determinato e non di stabilizzazioni. L’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche deve fare i conti, come tutti, con il tetto di spesa imposto dalle alte sfere istituzionali, mentre per altri capitoli, vedi i medici a gettone delle cooperative private, il canale resta sempre aperto. Il 26 ottobre prossimo è previsto il colloquio dei candidati dopodiché si procederà all’assunzione temporanea. Sempre sul fronte delle liste d’attesa, nei giorni scorsi il Carlino ha diffuso la notizia dell’avvio delle procedure operatorie dei chirurghi di Torrette all’ospedale Inrca di Osimo per quanto concerne le colecistectomie (colecisti), attraverso la tecnica laparoscopica mininvasiva. In passato, sempre con l’Inrca, si era parlato anche di una collaborazione per la formazione e per il supporto al reparto di gastroenterologia, ma sembra che la procedura poi sia stata bloccata. Nel prossimo futuro l’accordo tra le due aziende ospedaliere dovrebbe produrre ulteriori collaborazioni, a partire dall’ortopedia. A proposito di tempi determinati, non va dimenticato che il 30 ottobre scadono le proroghe dei circa 300 contratti a tempo per il personale del comparto di Torrette. Una battaglia risolta solo in parte mesi fa con la stabilizzazione di alcune figure. Il tema torna sul tavolo delle trattative tra direzione generale, organizzazioni sindacali e Rsu. Infine l’atteso concorso per il nuovo primario della cardiochirurgia pediatrica di Torrette, orfana del direttore, il dottor Marco Pozzi. La scadenza del suo contratto è fissata per la fine di marzo del 2024, ma da alcune settimane Pozzi non è più in ospedale visto il cospicuo numero di giorni di ferie da smaltire.