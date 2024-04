Liste d’attesa, la Regione mette sul piatto un piano da 13 milioni

La giunta regionale presenta oggi il suo piano per abbattere le liste d’attesa. Una strategia definita dopo mesi di lavoro per far fronte a quella che sta diventando una piaga assoluta. Un Piano operativo regionale 2024 per l’abbattimento dei tempi di visite, esami diagnostici e interventi in elezione, da tempo ormai fuori controllo. Per presentarne i contenuti del Piano i vertici di Palazzo Raffaello hanno convocato una conferenza stampa fissata per stamattina nella sede principale dell’amministrazione regionale. Saranno presenti il vice presidente e assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, e il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Aldo Salvi. Alcuni pezzi di questa strategia sono già stati rivelati, ad esempio l’utilizzo di fondi da trasferimenti e non solo per coprire il fabbisogno delle aziende ospedaliere e sanitarie delle Marche. Un fondo di oltre 13 milioni è stato annunciato nelle scorse settimane, 5,2 milioni dei quali assegnati all’ospedale regionale di Torrette. Nel frattempo, sempre su sollecito della Regione, sono attive le convenzioni tra azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche (Torrette) e l’Inrca per lo svolgimento di prestazioni extra e aggiuntive di chirurgia (colecisti), ortopedia e prossimamente di neurochirurgia. Lo stesso Saltamartini nei mesi scorsi aveva anticipato anche il progetto di scorporare il Cup (Centro unico di prenotazione) regionale in 5 centri per ognuna delle province. Al vaglio ci saranno anche altre misure. La giunta regionale delle Marche ha varato il piano operativo 2024 per il "recupero e il miglioramento delle liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri e gli screening". Dal post Covid la sanità italiana arranca rincorrendo le migliaia di prestazioni perse o congelate in due anni e più di pandemia, tra esami ai limiti dell’impossibile e tempi che sfiorano il biblico. Ora la Regione prova a rimediare mettendo sul piatto 13 milioni e 260mila euro.