"Liste d’attesa lunghissime, la sanità così non va"

"È in atto una profonda crisi del sistema sanitario regionale con i pronto soccorso che non funzionano, liste di attesa lunghissime, un forzato ricorso alla sanità privata". La sottolineatura della segretaria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi nel corso dei lavori della prima assemblea pubblica dem all’hotel Nh di Ancona dal titolo "Rilanciamo la sanità delle Marche". "Acquaroli continua a non prendersi le responsabilità che gli competono – ha attaccato Bomprezzi – mentre sta per essere avallata una riforma del sistema socio sanitario da parte della giunta regionale, rimescola i commissari e confonde le scelte politiche con quelle tecniche. Ben altro diceva in campagna elettorale dove prometteva rapide e facili soluzioni ai problemi della nostra sanità".

Molto soddisfatti gli organizzatori che per l’occasione hanno "creato una sinergia tra la Federazione provinciale del Partito, il Circolo cittadino di Ancona e la segreteria regionale". "Sono stati affrontati i problemi che quotidianamente i cittadini marchigiani sperimentano sulla propria pelle ogni qualvolta sono costretti a prenotare o sostenere un esame o una visita medica – dice ancora Chantal Bomprezzi – Quel che ancora funziona è grazie all’abnegazione di medici, infermieri e personale paramedico che ogni giorno gettano il cuore oltre l’ostacolo".