Liste d’attesa, un taglio in 13 milioni. Ma ora molti scelgono il privato

Un pacchetto di aiuti alle aziende per aumentare di 160mila unità le prestazioni, la Regione stanzia ufficialmente 13,2 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa: "Nel 2023 le risorse ammontavano a 9 milioni di euro _ ha detto l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini _ e sono state completamente spese. Siamo riusciti a recuperare per l’ambulatoriale 128.374 prestazioni rispetto alle 58.991 previste nella Dgr (Deliberazione giunta regionale, dr,) del precedente Piano di Recupero; i ricoveri recuperati sono stati 2.768 e gli screening 12.016. Quest’anno con maggiori risorse a disposizione gli Enti, con il supporto del privato quando necessario, avranno l’opportunità di fare di più".

Cifre, dati statistici che però non sembrano per ora risolvere quella che sta diventando un vero e proprio problema sociale nelle Marche. Otto mesi per prenotare una visita ematologica urgente nel pubblico, prenotabile però per il giorno dopo nel privato a quattro volte il costo. È soltanto un esempio, avvenuto di recente a un cittadino anconetano che si è rivolto al giornale per segnalare il disagio. Su sua segnalazione abbiamo provato a fare una prova con il Cup, ripetuta per due giorni, provando a mettere a confronto i tempi di risposta del centro unico di prenotazione, nel pubblico e nel privato. Nel primo caso la nostra posizione era sempre elevata, ma la sorpresa è arrivata dal settore privato. Un tempo il centralino rispondeva immediatamente e i tempi di attesa in genere erano nulli, stavolta siamo entrati prima come posizione numero 48 e im altri momenti attorno al quarantesimo posto; segno che molti cittadini, ornai certi di non trovare posto nel pubblico prima di svariati mesi se non anni si rivolgono direttamente al privato. Durante la conferenza stampa di ieri per presentare il nuovo pacchetto per abbattere le liste d’attesa, Saltamartini e il sottosegretario Aldo Salvi, nonostante tutto, hanno presentato dei dati importanti. Nel 2023 la Regione Marche ha erogato 30 milioni e 754.452 prestazioni sanitarie, di cui 985877 erano prestazioni per cui era indicata una priorità temporale di erogazione (3% delle prestazioni totali); tra queste ultime, 165.915 prestazioni sono state erogate grazie al finanziamento dello 0,3% del fondo indistinto. Tra tutte le prestazioni i ricoveri ospedalieri sono stati lo 0,7%, e tra questi gli interventi chirurgici sono stati il 47%. Le prestazioni erogate in libera professione in strutture pubbliche o private convenzionate con il SSR (intramoenia) e quindi pagate dal cittadino sono state l’1,3% del totale erogato (411.409 prestazioni) Rispetto al 2022 le prestazioni erogate sono aumentate del 8,5%, (+2.400.481 prestazioni), con una differenza di andamento tra pubblico (+14%, +2.799.890 prestazioni ) e privato convenzionato (-5%, -399.696 prestazioni). Saltamartini ha annunciato che il Cup resterà unico nelle Marche e dunque non ci sarà l’annunciato scorporamento in cinque Cup provinciali dopo la riforma sanitaria che dà poteri e oneri alle Ast territoriali anche in tema di prenotazioni. I 13,2 milioni serviranno sostanzialmente per pagare le prestazioni aggiuntive dei medici, 100 euro lordi all’ora, e del personale sanitario. Sulle mancate prese in carico del Cup l’assessore è stato chiaro: "I 69 Lea (livelli essenziali di assistenza, le varie tipologie di prestazione riconosciuti dal ministero alle regioni, ndr.) li dobbiamo garantire, il Cup non può dire al cittadino che la visita o l’esame non si può fissare; il paziente va preso in carico e va trovata una soluzione in massimo cinque giorni".