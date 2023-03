L’istituto Campana protagonista a Rainews col suo valore storico

Il valore culturale, storico ed architettonico dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente protagonista nell’approfondimento ‘Studio 24’ di Rai news 24. Ospite in collegamento, infatti, dallo stesso Palazzo Campana, la Presidente dell’Istituto Gilberta Giacchetti, mentre a Roma era presente il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli che oltre a tracciare un quadro complessivo dei fondi post sisma 2016, ha poi elogiato l’attività generale del prestigioso istituto osimano. La Presidente Giacchetti, da parte sua, ha sottolineato così la brevità dell’iter amministrativo necessario per il rifacimento di alcune parti del Palazzo, lesionato in occasione del terremoto di sette anni fa. Stanziati i fondi, la restaurazione del terzo piano e della Biblioteca storica potrà partire tra non molto, ha spiegato la Presidente, consentendo così una fruizione piena e completa di questo bene che rappresenta un fiore all’occhiello non solo per la città di Osimo, ma per tutte le Marche. La presidente ha quindi valorizzato gli spazi dell’istituto e le attività che in esso vengono svolte, il tutto in un luogo "la cui storia è nobile e di grande valore". La presenza di Gilberta Giacchetti nell’emittente all news della Rai segue a breve distanza quella a Sky tg 24 della scorsa settimana quando è stata ospite, sempre in collegamento, del format ‘Sky Progress’ dove ha illustrato il progetto, in fase di sviluppo, del tour virtuale delle grotte che si trovano al di sotto di Palazzo Campana e che risultano attualmente non accessibili. In entrambe le occasioni la presidente ha avuto modo di spiegare il grande valore culturale del ‘Campana” per tutto il territorio, sia regionale che nazionale.