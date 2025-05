L’istituto comprensivo . Posatora-Piano-Archi celebra i suoi alunni

Lo stadio Nelson Mandela ad Ancona ha fatto da cornice alla prima Giornata delle Premiazioni promossa dall’Istituto Comprensivo Posatora-Piano-Archi. L’Istituto, che con oltre 1000 alunni su 8 plessi è il più grande d’Ancona, ha voluto con questa iniziativa celebrare l’impegno dei suoi alunni e mettere in evidenza alcuni dei risultati conseguiti dalle attività scolastiche. A partecipare sono state tutte le classi delle scuole primarie Da Vinci, Elia, Marinelli, Frank e la scuola secondaria Podesti, in un evento che ha visto l’impegno del personale docente e del personale ATA, insieme alla dirigente Rosa Marincola.

Premiati con medaglie dedicate le classi e gli allievi che si sono distinti in particolar modo durante l’anno, mentre agli alunni di quinta è stato consegnato l’attestato di saluto da parte delle scuole. Grande successo hanno riscosso le esibizioni che hanno fatto da intermezzo alle premiazioni: coreografie sulle note delle hit del momento, con le allieve delle scuole Podesti che hanno dato prova di quanto appreso nei laboratori PNRR sull’espressività musicale. Molto apprezzata anche l’esibizione di tre allieve nel loro sari sulle note di danze tradizionali, a dimostrazione della potenza della musica nel creare condivisione e divertimento anche tra culture diverse. Seconda parte della mattinata tutta dedicata invece ai giochi di gruppo, grazie agli insegnanti di educazione fisica delle scuole dell’Istituto, coinvolgendo tutti gli studenti ed i genitori presenti che hanno voluto mettersi alla prova.

"Con questa giornata abbiamo voluto ringraziare e salutare i nostri ragazzi, che nella loro creatività e diversità sono una grande risorsa per i nostri quartieri e per Ancona – ha detto alla fine della manifestazione la dirigente scolastica Rosa Marincola – I nostri docenti sono abili a proporre moltissime attività, come sport, musica, lingue, robotica, scacchi e problem solving, ma anche partecipazione democratica con i progetti di Save the children, intercettando le curiosità dei ragazzi e dando loro la possibilità di mettersi in gioco e scoprire i loro talenti. Oggi abbiamo voluto che davanti ai compagni, docenti e genitori il loro impegno fosse riconosciuto e valorizzato. Tutto questo è stato possibile grazie all’impulso del Consiglio di Istituto e a tutto il personale docente ed ATA che hanno creduto in questa iniziativa. Fondamentale l’ospitalità dell’Unione Rugbistica Anconetana, che ci ha supportato organizzativamente per questa grande giornata di festa".