L’istituto dei Salesiani al Piano. Prima campanella nel 2025

È iniziato il conto alla rovescia per il taglio del nastro di una nuova scuola ad Ancona: l’istituto dei Salesiani sorgerà al Piano. In questi giorni, le ultime rifiniture nei laboratori pronti ad accogliere docenti e alunni. Quindi, subito dopo, le pratiche burocratiche per l’accreditamento, con la speranza – dicono dal neo istituto – che gli allievi possano sedersi sui banchi già a partire dal 2025. La prima campanella, insomma, potrebbe suonare già nel prossimo Settembre. La scuola, che sarà in tutto e per tutto parificata a quelle ordinarie, accoglierà ragazzi e ragazze di età compresa fra i 14 e i 18 anni, come spiega il responsabile, Don Giampiero De Nardi: "L’idea di dare vita a un centro di scuola professionale è nata grazie alla sinergia con la Regione Marche e con Confindustria, che è stata il nostro primo contatto. Abbiamo domandato e indagato se ci fossero dei particolari bisogni formativi che le aziende del territorio richiedessero – illustra il parroco, raggiunto al telefono dal Carlino – Siamo convinti, nel nostro territorio, quello anconetano, di avere un forte potenziale di lavoratori da esprimere. Da Confindustria, difatti, ci hanno indirizzato su tre settori: dapprima quello del tessile, poi quello della saldatura meccanica e, da ultimo, della manutenzione elettrica, idraulica e termoidraulica". Saranno il primo e il terzo campo, quelli su cui punterà il Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione e l’Apprendistato professionale: questo il nome della nuova scuola. L’obiettivo? Spingere sull’integrazione diminuendo il divario culturale e abbattere il tasso di abbandono scolastico. "Per tanti ragazzi del Piano San Lazzaro, un rione giovane, popolare e connotato da un forte tasso di immigrazione – riprende De Nardi – questa è una delle poche strade percorribili. Nel percorso scolastico classico falliscono in molti, dato che si richiede un impegno di studio e di padronanza della lingua italiana che non tutti hanno". I corsi sono gratuiti e finanziati dalla Regione Marche. Sì alle lezioni teoriche, con un particolare focus sui laboratori pratici. L’orario delle lezioni potrebbe essere 8-13, con eventuali rientri pomeridiani infrasettimanali. Due giorni fa, il primo Open Day, a cui si sono presentate decine di persone. Le iscrizioni, non appena ci sarà l’ok del Ministero dell’Istruzione e del Merito, potranno essere fatte direttamente online.

Nicolò Moricci