L’istituto di astrofisica premia la foto della cometa

Per la foto della cometa di Neanderthal, realizzata dall’anconetano Andrea Amici, si muove l’Edu Inaf, l’istituto nazionale di astrofisica. L’istituto ha pubblicato lo scatto di Amici nei giorni scorsi e tramite i canali social ufficiali (Facebook e Instagram) ha fatto sapere che "domani, lunedì 30, dalle ore 21" nel loro canale Youtube, sarà in diretta proprio Amici. L’appuntamento lo rilancia proprio l’autore dell’immagine fatta da piazzale Camerino: "Verranno trasmessi in diretta tantissimi meravigliosi scatti della cometa ripresi da tutta Italia. Se il tempo lo permette – prosegue il fotografo – sarà possibile vedere proprio la cometa C2022 E3 ZTF". È stata infatti denominata così la cometa per la quale si sta organizzando persino l’Osservatorio astronomico di Pietralacroce, in via del Conero 16A. Qui, venerdì prossimo, il 3 febbraio (dalle 18 alle 24), quanti lo vorranno potranno avvicendarsi a guardare l’astro che passerò relativamente vicino alla Terra, sfiorando e illuminando i nostri cieli. L’evento è gratuito e ad ingresso libero. "Devo dire che, contrariamente alle previsioni – aveva sottolineato Amici, intervistato dal Carlino – la cometa è molto debole e assolutamente non visibile ad occhio nudo. Mi ha dato più soddisfazione trovarla che fotografarla". Lo scatto è stato realizzato quasi una settimana fa, lunedì 23 gennaio. "Ero appena tornato a casa stremato, dopo aver corso ad una maratona. La mia fidanzata era uscita col cane e io ne ho approfittato per fare due foto al cielo, che si presentava alquanto terso". Nella foto divulgata anche sul profilo Instagram dell’anconetano, si vedono i fulmini che si abbattono su Ancona e, poco più in alto, una stella minore della costellazione del Dragone e la famosa cometa dei Neanderthal. Un astro, questo, che passa ogni 52mila anni. Viene chiamato ‘dei Neanderthal’ poiché il suo ultimo avvistamento risale – appunto – all’epoca dell’uomo di Neanderthal. "Ce l’avevo proprio sopra la testa" – aveva detto Amici, che, per realizzare la foto, ha usato un obiettivo da 200 millimetri. "Il fatto di essere in pieno centro, con il massimo inquinamento luminoso, non mi ha aiutato, ma dato che in questi giorni, verso le 21, la cometa è bassa, ho cercato di inserirla nel contesto paesaggistico della mia amata Ancona". L’immagine è il frutto di tre singoli scatti affiancati in modo orizzontale per creare il classico effetto panorama in verticale. Per elaborare la cometa, "ho effettuato circa 240 scatti di 10 secondi l’uno, catturando circa 40 minuti di segnale, ma non c’è alcun ritocco". A rendere ancora più suggestiva la foto è "un fulmine che dal vivo è stato particolarmente lento e ha illuminato tutto il mare dietro la Cattedrale di San Ciriaco".

Nicolò Moricci